VASTUKAJA ⟩ Poolik lahendus ei ole lahendus!

Pealegi – need, kes on varem valla ruume kasutanud ja piirangute vajalikkusest aru ei saa või ei hooli, leiavad ikka võimaluse kusagil mujal koos käia või koos trenni teha. Oma tutvusringkonnast olen kuulnud, et just nii tehaksegi.

Vallavanem võib ju loota, et eraspordiklubid ja muud huvitegevuse korraldajad oma tegevust piiravad. Iseasi on see, kas keegi seda tegema vaevub. Kuni otsest käsku uksi kinni panna pole, aetakse oma asja ikka edasi, olgu haigestumus Saaremaal kui suur tahes. Ja suur see on, kui nakatunute arvu vaadata.