Vahest piabkid ühte ää leierdat asja muutma, et taa omale elu uiest sisse suaks. Pidu suab ju õues kua pidada ja meitel oo ju oma sur kange keskväljak Liiva linnas. Juba valla kolmeskümnes juubel pieti sial ää ja olli nähe, et kannatab pidu pidamist küll. Nõnna siis laanitsegid sedakorda vuastapääva pidada kua Liiva keskväljaku pial. Ruumi sial oo. Nie va koroonanumbrid, nie oo nüid ju nii suureks läin, et vuata saimegid sõnna Euroopa viie vägevama ulka. Sest ega iga tohm ep suagid enne aru, et tuli võib aiget tiha, kui põle omasid näppusid ää põletan.