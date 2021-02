JUHTKIRI ⟩ Uus, avar ja valgusküllane

Kuigi uus koolimaja pole kaugeltki veel valmis, on selle hoone puhul oluliseks peetud, et see Kuressaare linnapilti rikastaks. Ning kui juba uus maja, olgu seal kasutatud ka uudseid tehnilisi lahendusi, keskkonnasõbralikke ja vastupidavaid materjale. Kõik ikka hea õpi- ja töökeskkonna nimel.