Viimane nii-öelda päris loeng, kus Saaremaa ühisgümnaasiumi aula oli väärikaid täis, toimus meil möödunud aasta 27. veebruaril – enne koroonalaine saabumist ja seetõttu väljakuulutatud eriolukorda. Koduloolane Varje Malsroos rääkis Saaremaa küladest.

Kaks viimast mulluse kevadsemestri loengut jäid koroona tõttu paraku ära. Eriolukorra väljakuulutamise päeval pidanuks lektor Ivo Juurvee esinema loenguga riigisaladuse teemal. Arutasime lektoriga ja otsustasime loengu ära jätta. See oli tark otsus.

Eelmisel õppeaastal oli meil plaanis kokku kümme kogunemist, millest jäi ära kaks.

Nimekirjas 277 õppurit

Kuidas on meie väärikate ülikoolil läinud sel õppeaastal? Olgu ajad kui keerulised tahes, inimesed on ikka valmis teadmisi omandama. Nii kuulub praegu meie nimekirja 277 inimest. Kõige varasema sünniaastaga õppur, väga erudeeritud ja soliidne inimene, sai mullu detsembris 95-aastaseks. Maikuus jõuab samasse ikka veel üks meie õppur. Mulle teeb rõõmu, et isegi nii kõrges eas inimesed on mõtteerksad, tahavad õppida ja uusi teadmisi saada.

Soovides kaitsta väärikate ülikoolis osalejaid koroonaviirusega nakatumise eest, otsustas Tartu ülikool sügissemestril ja ka kevadsemestril väärikate ülikooli rahvarohked loengud siiski ära jätta. See tähendab, et reaalselt me kokku ei saa.

Kuna tervis on loomulikult kõige tähtsam, tuleb Tartu ülikooli otsust aktsepteerida. Samas ei saa teadmishimulisi väärikaid ka päris ilma loenguteta jätta. Seega – kus tehakse videoloenguid, kus raadioloenguid.

Meil Saaremaal on praeguses olukorras selline lahendus, kus õppurid saavad loenguid vaadata-kuulata kas otseülekandena või tagantjärele.

Et väärikate ülikooli õppurid saaksid loengutest osa, saadame kõigile, kel on e-posti aadressid, loengute lingid. Seda võimalust kasutavad meie väärikad hoolega. Lisaks pakub Tartu ülikool vaadata oma loenguid.

Loengute publikuks kohapeal on Ö-ülikooli rahvas, keda on just parasjagu – viieteistkümne ringis. Ruum on piisavalt suur, et kõik vajalikku distantsi hoida saaksid.

Selles osas, kas kõigil meie õppuritel ikka on kodus arvuti või nutiseade, on olukord muidugi erinev. Samas pole interneti vahendusel loengutest osasaanute arv sugugi nii väike, kui ehk arvata võiks.

“Kohtuda lektoriga päriselt, ühes ruumis – see on meie õppurite jaoks elamus, oluline sündmus. Kui kokku saada pole võimalik, tuleb leida teisi võimalusi.”

Statistika näitab, et meie oma programmist on botaanik Krista Kauri loengut “Toit ja tervis taimedest” kolmapäeva seisuga vaadatud 336 korda, loodusemees Urmas Tartese loengut “Kas loodus on täiuslik?” 232 korda, saarlasest haridusjuhi Maidu Variku loengut digihügieenist 199 korda. Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand esines oma loenguga “Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia: Eesti Vabariigi kogemus” küll Tallinnas ja tema loengut kanti üle veebikeskkonnas Zoom, ent seda loengut on vaadatud 165 korda.

Need numbrid näitavad, et loengud on inimestele olulised. Tore on teada, et soov õppida püsib keerulise aja kiuste.

Loomulikult on väärikatele oluline päris loengute sotsiaalne aspekt – võimalus kokku tulla, silmast silma suhelda, ühes ruumis viibida. Kohtuda lektoriga päriselt, ühes ruumis – see on meie õppurite jaoks elamus, oluline sündmus. Avaliku elu tegelaste seas on palju põnevaid inimesi, kes on aastate jooksul meie õppuritega ühist ruumi jaganud. Kuna praeguses olukorras pole aga mõistlik kokku saada, tuleb leida teisi võimalusi.

Kolm veebiloengut

Praeguseks on toimunud kaheksa veebiloengut, kavas on veel kolm. Saarlasest tippspetsialist, vähiravi arendaja Tambet Teesalu räägib 4. märtsil nutiravimitest ja nanoosakestest – laborihiirte ravimisest ravimiteni apteegiriiulil. 18. märtsil aga jagab tegevusterapeut Hanna-Stiina Heinmets soovitusi, kuidas abistada mäluhäiretega inimesi.

Õppeaasta viimane loeng on kavas 1. aprillil, mil Jaak Jõerüüt räägib kirjanduse ja poliitika salajasest suhtest. Mine tea, vahest saame mõned päris loengud korraldada suvel, mil viiruselaine taandunud. Praegu käivad läbirääkimised, et ühe loengu lektorina astuks üles õiguskantsler. Nn suveülikooli loenguid on meil ju varemgi toimunud.

Mullu andsime väärikatele õppuritele hooaja lõpus tunnistused kümne loengu põhjal, mis meil välja kuulutatud olid.

Sel, kümnendal hooajal oli meil õppeaasta pidulik lõpetamine kavas 15. aprillil Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas. Kuidas talitame tänavu, kui meie õppurid päris loengutes osaleda pole saanud – ilmselt jätame tunnistuste jagamise seekord ära.