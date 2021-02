Paradoksaalne on aga see, et vihakõne üks laiemaid rakendusi oli võitlus islamistlike terroristide ja Vene impeeriumi propaganda vastu. Lätis ja Leedus pandi Vene föderaalkanaleid just vaenuõhutamise põhjendusel kinni. Samal põhjusel suleti ISIS-e sotsiaalmeedia kontosid ja lehekülgi kogu Euroopas. Nüüd me näeme, kuidas käredamad parempoolsed, olles vastu vihakõne kontseptsioonile, on sisuliselt asunud islami terroristide üleskutseid ja Vene propagandakanaleid kaitsma. Millest see meile kõneleb? Et äärmused sarnanevad üksteisele?