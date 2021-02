JUHTKIRI ⟩ Lapsed koju!

Huvitegevus vallale kuuluvatel pindadel on katkestatud, valla huvihariduskoolid aga püüavad (taas) üle minna distantsõppele. Eks see veebi kaudu ülesannete jagamine ja tehtud tööde saatmine ning ekraani vahendusel juhendamine ja õpitu ettenäitamine aja häda korral ju asja ära. Iseasi, kas säärase õppetöö kvaliteet kontaktõppe omaga ikka päris võrreldav on.