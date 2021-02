Nakatumiste hulk lähiajal ei vähene, vaid kasvab veelgi. Kasvu nädala-kahe jooksul prognoosib ka Kuressaare reoveeseire marker. Seda, kui laialt koroona tegelikult meie maakonnas levib, ei tea ilmselt keegi. Koolid ja huvikoolid on kinni, spaad esmaspäevast suletud. Ohutuse nimel sulgeb uuest nädalast oma toimetuse külastajatele ka Saarte Hääl. Kuigi uksed on lukus, on endiselt oodatud teie telefonikõned ja kirjad.