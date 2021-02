MEELIS KUBITS ⟩ Pigem vähe, kuid väärikalt!

Sünniaastapäevaga seotud ürituste programm on rahvusvaheline, sisukas, samas endiselt avatud igale ideele. MTÜ Vöimalus on olnud tegijatele toeks, Kultuuripartnerluse SA kaudu aitame panna kokku tooteid rahastajatele. Välisministeerium, EAS, Saaremaa vald, muud institutsioonid on kaasatud.

Küll see mälestusmärk ka tuleb. See, et Kahnile ei ole Kuressaares veel midagi püstitatud, on saarlaste tugevus. Mõni poolsoe omavalitsustegelane mõnes muus maakonnas oleks asja muidugi kärmelt ära teinud ja teadagi mille korraldanud.

Kahni mälestuse jäädvustamine skulptuurina on kindlasti Kahni sugulaste ja ühingu otsustada, see peab olema rahvusvaheliselt tunnustatud märk.