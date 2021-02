Mu õpetaja Lea Tormis kirjutas Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhinna pälvimise tänukõnes: “Rahvustunne on minu meelest midagi loomuomast. Ei vaja eneseõigustust ega teistele vastandumist. Just iseendaks jäädes võid olla teistele vajalik ja huvitav ning mõistad neidki paremini. Rahvuskultuur on elujõuline, kui tunneb ja valdab oma aluspõhja, pärimusrikkusi ja tänapäeva, aga ei kapseldu endasse. Kultuuri toimemehhanism on avatus vastastikustele mõjudele, mis sobivusel sulanduvad kohalikku traditsiooni selle loomupärale vastavalt.”

Erinevad, aga ikkagi inimesed

Tegelane Viktor, keda Vanemuise teatri lavastuses “Tere, kallis!” kehastan, ütleb orelimuusika kohta: “Alguses tundub, et kõik on ühesugune, aga kui kuulama hakkad, siis saad aru: iga orel, iga lugu on tegelikult erinev.”

Olemegi erinevad, aga ikkagi inimesed. Ikkagi eestlased.

Hea on endale meelde tuletada: meie klaas on pooltäis, mitte pooltühi. Isegi rohkem kui pooltäis, kui mõelda taasiseseisvuse algusaastatele.

Autojuht peatas auto, laskis sind üle tee. Matkaradadel teist matkajat kohates on teretamine elementaarne, metsas naeratavad inimesed isegi distantsilt. Keegi ei trüginudki pakiautomaadi järjekorras selga, ravi vajava lapse jaoks said annetajate abil poole päevaga ravikulud kaetud... Need kõik on märgid hoolimisest. Et me hoolime oma inimestest ja tahame, et Eestimaa oleks üks mõnus paik. Neid märke on palju rohkem, kui lehepealkirju lugedes mõelda võiks. Milleks need väikesed igapäevased hetked tähelepanuta jätta?