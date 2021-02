Igakordas oo irmus kena tiada, et sii suare pial oo sõuksi, kis oskavad moosuguse õiukse tegemistest ja muhu kiele allesoidmisest kua midad pidada. Mingu teitel ikka elus easte ja olge munuksed! Ja ma tia easte, et nie nomineerijad põle mitte igavuasta ühed ja sammad mitte. Sedakorda ma sai oma nomineerimisest kogunisti sedaviisi tiada, et ma vuatasi pärast seda kanged aktust korra valla kodulehe piale, sest mool olli tiada, et sõnna nie nimed puhas rivise pannasse. Mudud neh, teesest küljest ma juba pia ammuks pienikest naeru, et suame nähe, kui kavva sie kange kommisjoon, kis neid reemiate suajaid välja valitseb, viisib viel rahvaga jõõna aada, enne kut ta selle moole ühekorra koa anda täib. Aga ma karda, et ma vist ise tüdi enne sest muhu kielega tohmimisest ää.