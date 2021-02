BRUNO PAO ⟩ Hirm haigestuda sunnib eakad koduseinte vahele

Vaktsiini oodati järjekorras

Hilisematel aastakümnetel jäi Saaremaa paljudest haigustest puutumata tänu piiritsooni staatusele – kuna liikumine oli piiratud, ei pääsenud inimesed mandrilt nakkusi sisse tooma. Praegu, 2021. aasta veebruaris on olukord sootuks teine – kuna inimesed saavad mandri ja saarte vahet vabalt liikuda, on Saaremaa Harjumaa ja Ida-Virumaa järel väikeste maakondade seas koroonasse nakatumise poolest esikohal. Samas kui näiteks Läänemaa oma üksikute haigestumisjuhtudega jääb viimaste hulka.

Mul on kahju, et igas maakonnas pole sellist pädevat epidemioloogi nagu Irja Lutsar. Niisugune spetsialist suudaks kohalikule omavalitsusele suureks abiks olla. Kuna praegu on võimu juures noored inimesed, kel puuduvad kogemused, kuidas rasketel aegadel hakkama saada, on neil keeruline seisukohta võtta ja õigeid otsuseid teha.