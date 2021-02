REPLIIK ⟩ Viiruse võitmiseks vajame kiiret reformi

Sulgemised ja liikumispiirangud ei peaks olema miski, mida teha lihtsalt selleks, et korraks haigestumistrend alla viia. Marginaalset tähtsust omab näiline peenhäälestamine, nagu wifi kinnipanek, istumiskohtade äravõtmine kaubanduskeskustes, samuti degusteerimiste jms keelamine. Piirangud on vajalikud, et võita aega, et luua edasine strateegia, tehnoloogilised vahendid ning otsustada lubatud käitumine järk-järgult avanevas ühiskonnas. Meil ei ole kahjuks nii toimitud.