UUED PIIRANGUD ⟩ Distantsõpe pikeneb, kinod-teatrid lähevad kinni

Üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides jätkub märtsi lõpuni distantsõpe. Piirang ei kehti üldhariduskoolide 1.–4. klassi õpilastele, samuti hariduslike tugiteenuste ja konsultatsioonide osutamise kohta.

Siseruumides avalikke üritusi korraldada lubatud ei ole. Alates 1. märtsist on neljaks nädalaks keelatud kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid.

Kuressaare Teatri juht Piret Rauk tõdes, et piirangute tõttu jäävad ära kõik märtsi mängukavasse kuuluvad etendused.

Värskeima lavastuse “Issid” esietendused, mis olid plaanis 25. ja 26. märtsil, lükkuvad aga edasi tulevikku.

“Kõigi märtsikuu etendustele pileti ostnud inimestega võtame ühendust,” ütles Rauk.

Teatrijuhina peab Piret Rauk uusi, senisest rangemaid piiranguid vajalikeks. “Radikaalsemad otsused oleks tulnud teha juba ammu,” leidis Rauk.

Tema hinnangul on teatritel seni olnud väga keeruline aina muudetud piirangutega sammu pidada. Rauk tõi näiteks Kuressaare Teatri teisipäevase külalisetenduse “Sipsik” Tartus Vanemuise väikeses majas.

“Müüsime aasta alguses kogu saali kohti, ainsaks piiranguks publiku arv: kuni 400 vaatajat,” rääkis Rauk. “Kui tuli 50% täitumuse piirang, pidime kõik – nii sealne teatrirahvas kui ka meie oma meeskond – saalis toole kinni teipima.”

Teatrijuhi sõnul jäänuks selline topelttöö tegemata, kui karmimad piirangud oleks kehtestatud juba varem.

“Kõige tähtsam on siiski, et etendus toimus,” märkis ta.

Rauk tõdes, et kogu koroonaaja on Kuressaare Teater tegutsenud põhimõttel “ootame homse ära ja käitume vastavalt olukorrale”.

Teatrijuht lisas, et koroonahirm ja piirangud on mõjutanud ka publiku otsuseid. “Praegusel ajal tulevad etendusi vaatama ainult väga suured teatrisõbrad, püsikülastajad,” lausus Rauk. “Need, kes juba varem käisid teatris vaid kolm-neli korda aastas, on ilmselt üldse loobunud. Samuti ei kipu viirusehirmu pärast enam teatrisse eakad inimesed.”

Piret Rauk ise leiab, et teatrite külastamine on olnud turvaline: “Kultuur, mida nauditakse istudes, on turvaline.”

Tema sõnul on eilne sulgemisotsus signaal, et tuleb hoida distantsi.

“Samas olen tänulik, et saime seni hoida teatri avatud,” ütles Rauk. “Igal toimunud etendusel oli kullahind!”

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad suletuks, sportimine on lubatud individuaaltegevusena.

Söögikohad kell 18 suletud

Õues on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud siis, kui on tagatud, et rühma kuulub kuni kümme osalejat, kes ei puutu kokku teiste rühmadega. Avalikud üritused on keelatud kell 22.00–6.00. Toitlustuskohad peavad kohapeal teenindamise lõpetama ja uksed sulgema kell 18, varasemal ajal kehtib 2+2 reegel ja 50% täitumuse nõue.

Et vältida inimeste kogunemist kaubanduskeskustesse, suletakse seal wifi ja võetakse ära istumiskohad.

Peaminister Kaja Kallas tõdes eilsel vabariigi valitsuse pressikonverentsil, et uute piirangute kehtestamine on viiruse leviku tõttu möödapääsmatu.

Eesti peaminister Kaja Kallas. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. FOTO: Mihkel Maripuu

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul teeb valitsus töötukassa nõukogule ettepaneku kaaluda palgatoetuse maksmist neis sektorites, mida piirangud tugevasti mõjutavad. Samuti on kavas kaaluda täiendavaid toetusi hariduse, huvihariduse ja kultuuri valdkonnas.