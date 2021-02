MAA ELU ⟩ Lindmetsa külavanem paneb metsafirmad teid parandama

Pole teada, kuidas hoiavad külaelul silma peal viimasel ajal külavanema ametisse valitud külaseltsid, ent Torgu osavalla Lindmetsa küla külavanem Jana Lei annab endast kõik, et rahva ootusi täita. Eelkõige pistab ta rinda metsafirmadega, kelle “töökultuurist” halvas mõttes räägitakse lõputult lugusid. “Ma isegi ei tea, kus ma selle peale tulin, aga kuidas sa jätad reageerimata, kui inimesed on sind külavanemaks valinud,” räägib Jana.

Ikka juhtub, et pärast raiet ja puidu äravedu jääb mõni teelõik nii armetusse seisukorda, et kohalikud ei saa seda enam kasutada. “Alguses oli mul tükk tegu, et süüdlast taga otsida, ja kui siis ühendust sain, ei võtnud nad midagi omaks,” pajatab külavanem. Sulle valetatakse, et tee oli korrast ära juba enne ja katsu sa vaielda või tõestada, kui pole süüdlast otse teolt tabanud.