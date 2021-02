8 KIUSUOHVRI LUGU ⟩ Koolis kui halastamatu lõvi lõugade vahel

Koolikiusamine on alati olnud ja täielikult pole seda ilmselt ka parimate püüdluste korral võimalik välja juurida. Oled sa pikk või peenike, häälekas või vagur, on sul mõne arust liiga palju õdesid või vendi – põhjuseid kiusamiseks leitakse alati ning tänapäeval on võimalik kiusata ja mõnitada kasvõi ööpäev läbi. Internet ei sea piire. Sageli röövib aga kooliajal kogetud terror enesekindluse ja elurõõmu pikkadeks aastateks. See võib halvata õppimisvõime ning rikkuda hinnetelehe, mis omakorda mõjutab otseselt inimese tulevikku ning edasist hakkamasaamist. Vähesed tahavad sellest rääkida. Piinlik on. Hirm ehk ka. Kuid just õigel ajal rääkimata jäänud lood jäävad eluks ajaks otsekui tinapommiks jala külge.