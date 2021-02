SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Eesti sünnipäeva kõnevõistluse võitis…

Mis sa kodus ikka muud teed, kui paned elektroonilised kanalid tiksuma – see asjaolu tekitas tänavu omapärase võistluse. Nimelt peetakse vabariigi aastapäeval hulk kõnesid. Kui internetieelsel ajastul pääses sel viisil püünele ainult inimene, keda näidati televisioonis või kelle kõne tekst trükiti ära järgmise päeva paberlehes, siis praeguse aja meedias on kõik enam-vähem võrdses seisus – tähelepanu püüdmist arvestades.

Enesekindel esitus

Vabariigi president, peaminister, riigikogu esimees, kaitseväe juhataja, EELK peapiiskop ja just õigel päeval kohtunikele esinenud õiguskantsler pakkusid juttu igale maitsele. Keegi muidugi kõnevõistlust välja ei kuulutanud ja igal institutsiooni esindajal on oma ülesandest tingitud spetsiifika. Seetõttu oleks siin võitja väljakuulutamine meelevaldne.

“Iseseisvust on meil tarvis just selleks, et Eesti saaks astuda oma rada, et ei peaks üle võtma võõrast rumalust. Selleks, et Eesti saaks olla kõige targem ja parem. /.../ Eesti ja Euroopa vajavad hädasti uut algust, liialt keeruliseks ja silmakirjalikuks ehitatud süsteemide asendamist loogiliste, tulevikku vaatavate, eripäraste, julgelt otsekoheste lahendustega. Kui taas tehakse jututube ja raiskavaid reforme, on tulemus nagu ennegi nähtud: vahetad pildil raami ära, ja näe, ikka ei meeldi.”