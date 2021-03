JUHTKIRI ⟩ Kaitsva süsti ootel

Paraku edeneb kaitsepookimine koroona vastu lausa teosammul. Kui arvestada, millise tempoga see seni kulgenud on, kulub ilmselt veel kuid, kuni kõik vaktsiinisoovijad oma kaitsesüstid viimaks kätte saavad.

Just siia koer maetud ongi – vaktsiinitarned hilinevad, samuti on Eestisse saabuvad kogused tellitust ja lubatust palju väiksemad.

Saare maakonna eakate jaoks saabus esialgu vaid 40 doosi (!) Moderna vaktsiini ühe perearstinimistu kohta. Seda on ikka häbemata vähe. Eriti kui arvestada, et just eakad ja krooniliste haigustega inimesed on kurikuulsa viiruse suhtes kõige haavatavamad.