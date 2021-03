Tänu talvekülmale sünnib palju hülgepoegi

Talvi sõnul on hallhüljes viimaste aastate soojade talvedega paremini kohanenud ning läinud poegima laidudele ja karidele. “Osa tegi seda ka tänavu, aga jää ja külm sobivad neile loomadele siiski paremini,” rääkis Talvi. “Nii jääb rohkem poegi ellu ja nende tervis on parem – korralik külm haiguste levimist ei soodusta.”

Selle kohta, kui paljud hülged sel talvel juba poeginud on ning poegade arvust Jüssi sõnul head ülevaadet praegu ei ole. “Jääd on küllaltki palju ja enamik loomadest on jää peal Liivi lahe pool, Saaremaa lõunarannikul,” selgitas Jüssi. “Nüüd sõidab jää seal tuulega edasi-tagasi ja sinna meil ligipääsu ei ole.”

“Paari päeva eest vaatasime drooniga, et hülgeid on Innarahul alla saja,” rääkis Jüssi. Tema hinnangul on see väga hea, kuna loomadel ruumi jagub. “Väga soojadel talvedel tõuseb arvukus seal mitmesajani ja siis on ka poegade suremus suur.”