Eestis oli tänavu tema ülesandeks vabariigi aastapäevaürituse muusikalise kujunduse tegemine. “Kõige suurem märksõna on mullistumine ning erinevate ühiskonnakihtide omavaheline läbisaamine on kandev joon,” vihjas Sander Mölder ise, millega ta inimesi riigile tähtsal päeval üllatab.

▶ See, et praegu Eestis oled, on väike üllatus. Tulid Saksamaalt?