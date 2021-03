Protsentuaalselt on kõige edukamalt metssigu küttinud Orissaare jahiselts ja Kallemäe jahiselts, kelle kohustus on täidetud enam kui kahekordselt (vastavalt 213% ja 204%), Tornimäe on lasknud plaanist 163, Liiva 158 ja Torgu 157 protsenti. Kesisem on seajahi tulemus olnud Kärla jahipiirkonnas (62% plaanist), Karjas (71%), Metskülas (77%) ja Kihelkonnal (80%).