JUHTKIRI ⟩ Auku kukkunud hange

Juba konkursitulemuste selgumisel tekitas palju imestust koolimaja ette kavandatud auk. Visuaalselt on see äge: loob uusi tasapindu ning tekitab põnevust ja avarust.

Ent kui hakata selle peale mõtlema, mis tööd ja raha see nõuab, paneb pead kratsima. Arvatavasti saaks ilma selle suurejoonelise auguta koolimaja korda ka olemasoleva raha eest.

Jääb loota, et uus hange õnnestub, hind sobib ning keegi tulemusi vaidlustama ei hakka. Paraku see just nii kipub tihti minema. Hariduse tänava koolimaja peab valmis olema 1. septembriks 2022.