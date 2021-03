“Tema mälestus väärib igati jäädvustamist ja kindlasti ka monumenti. Kui mingi turism maailmas kunagi uuesti tekib, siis pakuks see suurt huvi paljudele ja mitte ainult ameeriklastele,” ütles Kahni tänase 120. sünniaastapäeva puhul Saaremaa muuseumi teadur Olavi Pesti. Ta lisas, et polegi nii oluline, kas Kahn käis kunagi Euroopa reisi ajal Saaremaal vanaema juures või mitte. Tähtis on see, et Kahn tahtis ise saarlane olla ja seda kogu aeg ka rõhutas. Nii jutuajamistes kui ka kirjasõnas.