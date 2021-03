Ehkki tuul on täna vali, nagu riigi ilmateenistus lubas ja lumigi on üle öö Saaremaal taas maas, ei ole senini näiteks ulatuslikumaid elektrikatkestusi ega suuri tuulemurde olnud. Mõnisada klienti on pühapäeva lõunal siiski Elektrilevi andmeil riketega kimpus.