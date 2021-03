Joogikõrred on mugavustoode. Ainuüksi Euroopas tarbitakse mitukümmend miljardit (!) plastikust joogikõrt aastas. Ja ilmselt ei lähe suur osa neist kõrtest sugugi ümbertöötlusse, vaid põletatakse, maetakse maha või jääb loodusesse vedelema.

Käesolevast aastast on plastikust joogikõrte tootmine Euroopa Liidus keelatud. Asendamatuid asju ei ole ning ka plastikkõrtele on alternatiiv juba mõnda aega olemas. Toodetud siinsamas Saaremaal – pilliroost joogikõrred.

See on tõestus, et plastikut saab suurepäraselt asendada ka loodusliku ja loodussõbraliku materjaliga. Või siis looduslikust kraamist valmistatud biokomposiidiga.