Saaremaal ja Muhus õpib koolides 4381 last, lasteaias käib lapsi 1406. Suuremad lapsed saavad ise hakkama, aga väiksemate kojujäämine tähendaks seda, et ka emal või isal tuleks koju jääda. Kui paljudel on aga võimalik kodukontorist töötada?