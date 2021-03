Vallavalitsuse hallatavad lasteaiad jäävad avatuks, välja arvatud viiruse levikust tingitud erijuhud. Lümanda lasteaia sõimerühm on 18. märtsini töötajate eneseisolatsiooni tõttu suletud, kuid valverühma töö jätkub. Suletud on ka Kihelkonna lasteaed. Õpetaja haigestumise tõttu on 21. märtsini suletud lasteaiarühmad Pärsamal, Leisi koolimajas asuvad rühmad on avatud. Salmel on praegu avatud üks lasteaiarühm, kuid vajadusel on võimalik avada ka teine.