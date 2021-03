Saaremaal on alates eelmise aasta märtsi algusest registreeritud reede, 26. märtsi seisuga kokku 2552 inimese koroonaviirusega nakatumine.

Tänase seisuga on vähemalt üks koroonaviiruse vastane vaktsiin süstitud 7071 Saare maakonna elanikule. Vanusegruppide osas on täpselt võimalik välja tuua 80+ hõlmatus, mis on reedehommikuse seisuga Saaremaal 67%.