VASTUKAJA ⟩ Laua tagant tõusmata ei saa keskkonnamõju hinnata

Keskkonnaamet on veebruari alguses juhtinud Muhu vallavalitsuse tähelepanu asjaolule, et 2018. aastal väljastatud Koguva sadama detailplaneeringu lähteseisukohad on aegunud ja vallal tuleb detailplaneeringule koostada uued lähteseisukohad. Tervitatav on, et keskkonnaamet soovitab ka üle vaadata toonasele Muhu vallavolikogu otsusele lisatud keskkonnamõju eelhinnangu. Eelhinnangut saab kindlasti koostada põhjalikumalt. Mis puudutab kavandatavate 150 m pikkuste sadamamuulide mõju käsitlemist 2018. aasta eelhinnangus, siis n-ö laua tagant tõusmata ei võimalik adekvaatselt hinnata sellise mastaabiga ehitise mõju veekeskkonnale.