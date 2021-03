“Riigis ei ole välja kuulutatud eriolukorda, seega vääramatust jõust lepingu tingimuste täitmisel on täna veidi vara rääkida.

Arusaadavalt on ajad keerulised, inimesed haigestuvad ja on vaja neile operatiivselt asendajad leida, et teenus toimiks. Riigikogu või vabariigi valitsuse akti, millest tulenevalt on jäätmeveolepingu täitmine oluliselt takistatud ja mida hankelepingu mõistes saab vääramatu jõuna käsitleda, täna siiski veel välja antud ei ole.

Tühisõitude tegemise ja dokumenteerimise kohustus tuleneb hankelepingust. Leping oli terves mahus pakkujatele pakkumiste tegemisel ajal kättesaadav, kõik täna kehtivad punktid mustvalgel kirja pandud. Seega, lepingu tingimused, olgu need siis seotud kinnistute liitmise, selle üle arvestuse pidamise või tühisõitude tegemise ja dokumenteerimisega, ei tohiks olla jäätmevedajale üllatuseks. Leping on dokument, kus kaks osapoolt lepivad kokku, millised on kummagi õigused ja ka kohustused, eeldades seejuures, et teine pool lisaks oma õiguste kasutamisele ka oma kohustusi reaalselt täidab. Lääne-Saaremaa veopiirkonna jäätmeveoleping ei ole selles suhtes erand. Arvestades teiste veopiirkondadega võrreldes oluliselt kõrgemat hinda, pole ehk palju eeldada, et Lääne-Saaremaa veopiirkonnas pakutav jäätmeveoteenus oleks kvaliteetne ning vastaks ühtlasi hankelepingus toodule.

Tühisõit on jäätmeveolepingust tulenev n-ö distsiplineeriv meede ja vedaja lepinguline kohustus. Tühisõit tähendab reeglina seda, et isik ei andnud jäätmeid üle. Kuna korraldatud jäätmevedu on kõigile kohustuslik, siis tühisõitudega mittetegelemine loob osale jäätmevaldajatele võimaluse korraldatud jäätmeveost kõrvale hiilida. Selge on, et osa kinnistuid, millele praegu peaks tegema tühisõite, polegi kasutuses. Sellise kinnistu omanik teeb valda taotluse jäätmeveost vabastamiseks ja ka saab selle. Eelmisel aastal menetlesime selliseid taotlusi sadu.