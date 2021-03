Seda, kui palju kahju on see va koroona suutnud aastaga tekitada, võib üles lugema jäädagi. Kannatanud on nii inimeste tervis, majandus kui ka kultuurielu. Vahest aga on pealesunnitud vaikelu millekski ka hea. Kuna lennureiside arv on sootuks kokku kuivanud, autoliikluski hõredam ning inimesed varasemast palju kodusema eluviisiga, on puhtamaks muutunud õhk ja meid ümbritsev keskkond.