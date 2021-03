Oleme praegu Eestis äärmiselt kriitilises olukorras, kus igaühe roll ja vastutustunne nii enda kui ka oma töötajate tervise osas on määrava tähtsusega. Vaktsineerimiseks pakutava võimaluse korral on oluline, et töötaja ei peaks sellest loobuma hirmu tõttu, kuidas vajadusel vaktsiini võimalike kõrvalmõjudega järgneval päeval toime tulla ja tööd teha.

Võimalus pakkuda töötajale vajadusel vaktsineerimisjärgne vaba päev ning seejuures see tasustada, on investeering sellesse, et maksimaalselt suur osa meie inimestest laseks end vaktsineerida ja et viiruse levik sellega peatuks.