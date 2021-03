Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 1042 inimesel. 813 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Kuressaare Haiglas oli 13. märtsi hommiku seisuga ravil 21 COVID-19 positiivset patsienti. Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 4428 inimesele, kellest 1032 on saanud mõlemad doosid.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1466,17 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,5%.

Ööpäeva jooksul suri viisteist koroonaviirusega nakatunud inimest – 93-aastane mees, 89-aastane naine, 86-aastane naine, 86-aastane mees, 84-aastane naine, kaks 83-aastast naist, 79-aastane mees, 75-aastane naine, 74-aastane naine, 71-aastane naine, 65-aastane naine, 64-aastane mees, 63-aastane mees ja 61-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 710 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 4345 COVID-19 haigusjuhtumit 4184 inimesega.

13. märtsi seisuga on tervenenud 59 385 inimest. Neist 41 927 inimese (70,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 17 458 inimese (29,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.