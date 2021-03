Vanarahvas soovitas küll elutargalt enne õhtut mitte hõisata, aga vahest on praegu siiski alust loota, et koroonalaine hakkab taanduma. Suur osa Saare maakonna elanikest on ju koroona läbi põdenud või juba vaktsiinisüsti saanud. Kindlasti aitab olukorra paranemisele kaasa ka see, et pühapäeval sai Kuressaare haiglas korraldatud massvaktsineerimisel kaitsesüsti lausa 525 inimest. Tõsi küll, see oli alles esimene doos, ent asi seegi.