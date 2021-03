Minu oleviku kogemused laste vaimse tervisliku seisundiga on järgmised:

Algklassilaste uusaastasoovidest jääb kõlama unistus "Soovin, et see koroona kaoks!".

II klassi poiss ei suuda oma ärevust teisiti maandada kui agressiooniga, sest ta ema on koroonas ja vahet ei ole, mida ümberringi räägitakse – ta ei saa olla kindel, et see haigus temalt kõige kallimat ei võta.

II klassi tüdruk püüab kõigest väest olla sõbralik klassiõe vastu, kes tema suhtes vaenu ja agressiivsust üles näitab. Mis on põhjus? Ühe lapse pere on katki, teisel ei ole. Mõlemaid armastatakse, aga ühele näib, et teisel on elu parem ja seda ei saa ju ometi lubada.

4-aastane ülitundlik poiss, kes ei suuda harjuda lasteaiaga, kes vajab rutiini ja aega asjadega harjumiseks. Ema peab last aga kaitsma justkui tema oma pere eest, kelle arvates lubab ema liiga palju ja laps on paha. Noor ema on väsinud ja tundliku lapse meeled võtavad selle kõik üle.

Meeleheitel ema kaitsmas oma last kiusaja eest. Laps on depressioonis, aga abi ei jõua temani ka veel 10 kuud pärast esmast abipalumist.

Lootusetust tundev ema, sest kui ta lapsele abi otsib, nähvatakse talle, et ta pole ainus, kes seda vajab. Kuna nad tõesti ei ole ainsad, ei jõua ka abi nendeni piisavalt kiiresti.

Äsja kooliteed alustanud tüdruk, kes lubab kodust põgeneda, kui vanemad ei lõpeta tema pärast kaklemist.

Algklassitüdruk, kes soovib olla piisavalt suur, et elada üksi, sest koduses elus on midagi, mis tekitab soovi lahkuda.

Lapsed, kelle vaimset tervist diagnoositakse kindlate nimetajatega, aga alati ei saa diagnoosi ühel või teisel põhjusel välja panna. See aga ei tähenda, et laps abi ei vajaks.

Katkise hingega lapsed

Lapsed ei räägi sageli, mis neile muret teeb, sest ei oska oma tundeid sõnadesse panna. Nad ei räägi, sest kardavad – enda ja oma vanemate pärast. Nad ei räägi, sest ei saa, ei suuda, ei julge või ei oska. Ja sageli näeb täiskasvanu ainult kasvatamata halba last.

Mina enamasti tean, mis mind vaimsest kriisist hoiduda aitab või kuidas sellest välja tulla. Mu töö on näidanud mulle laste ja nende perede elu pahupooli. Mida ma ei teadnud, on see, et abivajajaid on palju rohkem. Mul on aimu erinevatest teraapiatest, mis on olemas nende laste aitamiseks. Nende maksumusest ja kättesaadavusest on aga teadlikkus väike. Pärast oma tagasihoidlikku üleskutset sain teada, et poole tuhande euroga on võimalik aidata maksimaalselt kolme last, aga mitte kuigi kauaks. Paneb mõtlema, kas pole?

Oled sa mõelnud, milline on tulevik, kui me neid lapsi täna ei märka või ei aita? Selles tulevikus on täiskasvanud, kel on probleeme armastuse jagamise ja vastuvõtmisega, usaldamise ja headusesse uskumisega. Need on inimesed su ümber, kunagi katki läinud lapsed, kellest on kasvanud katkised täiskasvanud, kelle vaimne tervis jäi märkamata ja tegelemata.