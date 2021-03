MUHU UUDISSED ⟩ Oabitsaga oo mäsu!

Ikka terit neh. No kisse oskas siis sõukest asja ingeskid arvata, et sie Muhu oabits nõnna popiks asjaks suab. Esimese valuga sai ikka luodetud, et äkist Muhu suare omad lapsed viisivad selle oabitsaga kielt õppema akata. Aga nüid tuleb välja, et neid tahtjuid oo masu terve Eestimoa täis. Nüid tuleb mudud pirekse kannatust koa varuda, sest neid oabitsaid, mis taris posti panna, oo ikka kohe ännatum jägu ja meite kaks pakiautumoati, suavad nüid mõlemad meite oabitsate kaudu selle villa, et tia kas pidavad ikka valule vastu kua.