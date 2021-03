Arusaam, et raha tuleb seina seest ehk pangaautomaadist, ei pruugi kõlada üksnes anekdoodina, arvestades, et paljud lapsed õieti ei teagi, mida vanemate töö endast kujutab. Rääkimata sellest, et nad ise oleks kunagi raha teenimiseks tööd teinud. Sest tõepoolest – laps võib raha saada ka siis, kui ta selleks lillegi ei liiguta. Ema või isa aeg-ajalt ikka mõne euro annab.