Lepingu järgi on ühinemise üks eesmärke parem haldus: "Strateegilise juhtimistasandi loomine võimaldab keskenduda Saaremaa kui terviku arendamisele. Igapäevateenuste korraldamine ja osutamine jääb kodanikele võimalikult lähedale. Pakutakse mitmekesisemaid ja kvaliteetsemaid teenuseid, mis on kättesaadavad ka väikeste kogukondade ja äärealade elanikele ning väikestele sihtrühmadele." Samuti on omavalitsuste ühinemise eesmärk suurem võimekus: "Paranevad võimalused sotsiaalvaldkonna, hariduse, tervishoiu, kultuuri, spordi ja ühenduste süsteemsemaks arendamiseks ja korraldamiseks."