Tõsi, lehes kajastatud audit on tööversioon, mis vallavalitsusest lekkis. Kuid ükskõik milline tuleb lõppversioon, ei muutu see, et päris õiged need asjad vallamajas ei ole. Seda on valla juhtkond ka ise tunnistanud. Pead seekord liiva alla ei peideta ja asjaga loodetavasti tegeletakse.

Siiski tuleks vaadata veelgi sügavamale, kui vaid ehk teadmatusest rikutud finantsdistsipliin. Omaette lugu on miks audit üldse korraldati. Kindlasti ei olnud see kellegi ohhoo-avastushetk, et osakonnas on vist rahakasutamisega midagi valesti. Selle taga on lugu võimuvõitlusest ja poliitilistest tõmbetuultest, kus kindla eesmärgi nimel veerema lükatud lumepall haaras kaasa kogu selle mustuse, mis lume all peidus.