Vallad said teehoiuraha valeandmete alusel

Tangu sõnul ei saa väita, et omavalitsused vassisid ja kõike seda tehti pahatahtlikult. Pigem ei pidanud vallad teeregistreid korrapäraselt ega teinud inventuuri. Paljudel juhtudel ei korrastatud teeregistri andmeid viieteist aasta jooksul. Üks probleem võis olla ilmselt see, et kui isegi lepingud koostati ja omanikele välja saadeti, ei saabunud valda tagasi allkirjastatud lepinguid. Ka võib eeldada, et kui kinnistu omanik vahetus, siis lihtkirjalikud lepingud uuele omanikule üle ei kandunud, kaasomandi puhul oli leping sõlmitud aga ainult ühe kaasomanikuga.