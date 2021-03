Hiljaaegu kolmandat korda naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaiseks tagasi valitud Mare Kirri kena korter ei anna kuidagimoodi staabi mõõtu välja – ei lippe nurgas ega maskeerimisvõrku diivanil. Miski siin ei viita ei Mare hobile ega ametile. "Ma olen hästi kodune inimene, tavaline kodune perenaine. Kodu on koht, kuhu kohustused kaasa ei peaks tulema. Tähtis on oskus end mitte väga ära kulutada. Ma olen seda tunnet ka tundnud, kui kõik endast on peaaegu antud ja tööd, ka ühiskondlikku, on läinud paljuks. Praegu ma juba oskan ennast hoida. Kuigi tööle mõtlemist välja lülitada ei saa, peab olema üks koht, kus end maha laadida ja saada uusi emotsioone." Mitte kodu ei pea olema suur, vaid selles elav kodutunne.