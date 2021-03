MAA ELU ⟩ Saaremaal taastatakse veel 4500 hektarit pärandkooslusi

Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Kaidi Silm ütles, et Saare maakonnas on kõrge taastamisväärtusega alasid ligikaudu 4500 hektarit. Suuremad kompleksid asuvad näiteks Kõruse, Muratsi, Sagariste ja Võrsna külas. Seega plaanitakse taastamistöid teha valdavalt paigus, kus on juba eelnevalt taastatud suured pärandkooslused. Lõplik taastamisalade hulk ja valik selgub muidugi koostöös maaomanike ja maahooldajatega, lausus Silm.

Uue eelarveperioodi lõpuks peaks Eestis olema hooldamisel 50 000 hektarit pärandniite. 2020. aastal oli Eestis hoolduses pea 38 000 ha pärandniite, mis tähendab, et eesmärgi saavutamiseks on täiendavalt vajalik taastada ligikaudu 12 000 hektarit. Kõrge taastamisväärtusega alade puhul on oluline maastikuline sidusus. See tähendab, et väljavalitud alade taastamine aitab liikidel paremini levida ja toetab ökoloogilist alade sidusust, selgitas Silm.