ÜLESKUTSE ⟩ Iga saarlane saab aidata!

Kahjuks lisandub iga päev suur hulk koroonaviirusesse nakatunuid. Meditsiinitöötajatele tähendavad need arvud nuputamist, kuidas aina keerulisemaks muutuvas olukorras toime tulla.

Kui nüüd hetkeks aeg peatada, meenub midagi helget möödunud kevadest. See, kuidas inimesed hakkasid toetama Saaremaa haiglat, mandrilt saadeti häid sõnu ja abiväge, ettevõtjad saatsid turgutuskingitusi… Nüüd, mil näeme, kui erakordselt keerulises olukorras on Tallinna meedikud, kas saaksime omalt poolt pakkuda neile väikest õlatunnet? Öelda, et “ei, te ei ole üksi, pidage vastu!”, ning tänada neid kogu senise raske töö eest.

Soovime kinkida vastutänuks Tallinnas Covid-19 viirusega võitlevatele meditsiinitöötajatele turgutavat taimeteed koos magusa meega. Teeme üleskutse kõikidele saarlastele ja muhulastele – kui sul on kodus möödunud aastal korjatud taimeteed ja oled nõus sellest loobuma, siis too see meile.

Tuua võib tuntumaid taimeteesid: piparmünt, pärnaõis, kummel, mustsõstraleht, meliss, nurmenukk, nõmmliivatee, aedliivatee, angervaks, kasepungad, vaarikalehed ja -varred. Väga oluline on, et teematerjal oleks korjatud puhtast loodusest. Ei sobi haiged, närtsinud, teeäärsed ja tolmused taimed. Teetaimed peavad olema korralikult kuivatatud ja ilusti säilitatud. Juurde palume kirjutada, kust need on korjatud (näiteks küla nimi või muu info), võib lisada ka jutukese korjamise või korjajate kohta. Lisaks võib kaasa panna häid soove meedikutele.

Täna soovime toetada Tallinna meditsiinitöötajaid, kuna just sealt tuli meile mullu kevadel palju abikäsi, kellel praegu on erakordselt raske. Me ei unusta ka oma Kuressaare haiglat ja teadusnõukoda. Kokku oleme plaaninud saada ligi 2000 kinkekotikest. Kotid õmblevad meie oma käsitöölised ja Saaremaa vallavalitsus aitab transpordiga kohaletoimetamisel. Saaremaa Ehtsa Toote märgi kandjad on valmis kinkima omalt poolt 2000 meepotsikut.

Palume oma annetus tuua hiljemalt järgmiseks neljapäevaks ehk 25. märtsiks. Niiviisi jõuame need veel ümber pakkida ja uue nädala algul pealinna toimetada. Kontaktivabad teetaimede kogumispunktid on kõigis teenuskeskustes ja linnas vallavalitsuse hoonetes Lossi 1 ja Tallinna 10 avatud tavapärastel tööaegadel. Muhus saab oma taimeteed tuua kontaktivabalt Liiva või Hellamaa raamatukokku. Abi ja infot saab küsida Tiina Jõgilt. Ruhnus saab ühendust võtta vallavanem Andre Nõuga.

Teenuskeskuste juhid on valmis ka teepakkidele koju järele tulema, kui inimestel endil on keeruline transporti korraldada. Sel juhul tuleb ainult oma piirkonna teenuskeskuse juhile helistada.