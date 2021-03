KALLE LAANET ⟩ Mere- ja õhukaitse tugevamaks!

Kaitseminister Kalle Laanet FOTO: Sander Ilvest

Geograafiat ei ole võimalik muuta – asume oma väikese rahva ja riigiga eesliinil koos kõigi nendega, kes on ja kes saavad mõjutatud Venemaa agressiivsest hoiakust või tegevusest naabrite ja kogu maailma suhtes. Samuti ei ole lihtne mõjutada Venemaa võimet, hoopiski mitte tahet paigutada lisajõude Põhjala ja Läänemere riikide ümbrusse ja nagu taas kord näeme – mitte üksnes oma territooriumil.

Mida iganes kõnelevad Vene diplomaadid ja riigijuhid, Venemaa vägede sisseviimine Valgevenesse ei ole kaugeltki välistatud. Riigikaitse eest seisjad oskavad koos liitlastega selle ja sarnaste võimalustega arvestada.

Heidutus ehk konflikti ärahoidmine on Eesti ja teiste NATO liitlaste ning mõistagi ka Soome ja Rootsi peamine eesmärk. Pean võimearendust ja strateegilist kommunikatsiooni ühtedeks kõige olulisemateks teguriteks heidutuse võrrandis. Külma sõja hõngulisel ajal tuleb taas kõneleda külma sõja keeles, sest see on kahjuks vist ainukesena vastaspoolele arusaadav. NATO meenutab Venemaale ühtlasi, et alliansi territoorium on terves ulatuses tuumavihmavarjuga kaetud.

Rootsi totaalkaitse uurimisinstituut (FOI) avaldas veebruaris lisaks varasematele (2017. aastast) kaks jätkuraportit lääneriikide sõjalisest võimekusest Põhja-Euroopas (vaata ka “Rootsi raport: Venemaal on suuremõõtmelise sõja korral Rootsi lähipiirkonnas eelis NATO ees”, EPL/Delfi 12. märts). Üks analüüsib NATO kollektiivkaitset Põhjala ja Balti regioonis, teine lahkab piirkonna riikide kaitsealaseid jõupingutusi ning tuumaliitlaste USA,

Suurbritannia ja Prantsusmaa panust selles. Tasub tähele panna, et FOI asetab Rootsi ja Soome lääne ühise ruumi kaudu otseselt NATO kollektiivkaitse konteksti.

Heidutus muutub

Raportid näitavad, et lääne kaitsevõimekus Põhja-Euroopas oleneb ühtviisi riigi/riikide relvajõududest ja NATO strateegiast: juhtimine, logistiline toetus, õppused, mis toetuvad kaitseplaanidele, on samaväärsed kui sõdurid ja sõjatehnika; suhted ja kokkulepped liitlaste vahel ning eriti tuumaliitlaste osa on eluliselt tähtsad, et kiiresti arenevas ja eskaleeruvas konfliktis kohe tegutseda. Autorid toovad välja, et Venemaa eelised Põhjalas ja Läänemere piirkonnas on asukohast tulenev võime koondada suuremaid jõude, lisaks Venemaa arenenud sõjaline mõtlemine, valmidus koordineerida relvajõude ning küber- ja infosõda.

“Eesti on pühendunud laiapindsele riigikaitsele ning oma iseseisvat kaitsevõimekust kasvatame me pidevalt.“ 35

Venemaa mõistagi adub, et Balti riigid ei ole Kaukaasia ega Krimm. Võimaliku agressiooni vastuseks on lisaks sõjalistele pikaajalised majanduslikud tagajärjed, mis oleksid lääneriikidele igal juhul üleelatavad, kuid Venemaa jaoks tõenäoliselt katastroofilised. Ainuüksi Euroopa Liidu SKT on ligi 16 triljonit eurot, NATO-st rääkimata (üle 40 triljoni) – seda Venemaa 1,7 triljoni vastu. Poliitiliste ja majanduslike suhete taastamine toimuks täiesti muutunud olukorras. Venemaa kindlasti arvestab kõigi võimalike mõjudega.

Rootsi raportite autorid märgivad, et NATO peamine tugevus on õhus ja merel, mis lisaks maapealsele õhukaitsele mängivad Põhjala-Balti piirkonnas võtmerolli.