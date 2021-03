Paraku tähendab see, et üks inimene kümnest oma nina ja suud katma ei vaevu. Küllap on igaüks kauplusi külastades näinud kedagi, kes maski ei kanna. Mõni ei tee seda isegi siis, kui sellele tähelepanu juhtida. Sest trahvi ju niikuinii ei tehta. Samuti ei püsi kõik koroonapositiivsed kodus või siis võtavad külalisi vastu. Andmata endale aru, et sellisel juhul on vägagi suur võimalus ka teisi nakatada. Või siis vähemasti tagada neile lähikontaktse staatus. Mis teadagi toob kaasa eneseisolatsioonikohustuse.