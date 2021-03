ÜTLE SÕNA SEKKA ⟩ Saarte Hääle lugejaid oodatakse meedia kohta arvamust avaldama

Kohalik meedia täidab lüngad üleriigilise meedia kajastatud teemades ja on tihti inimeste esimene kokkupuude ajakirjandusega. Eestis on kohalikku ajakirjandust tehtud juba üle kahesaja aasta ning selle aja jooksul on regionaalsed lehed, raadiokanalid ja veebimeedia saanud hädavajalikuks osaks kultuurist ja elust.