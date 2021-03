Jah! Minu jaoks oli see sümboolne kordus aastale 1990, kui ma Peterburi mereakadeemiasse õppima läksin. Tulla nüüd samu radu Kroonlinnast, Peterburist Tallinna ning Virtsust Roomassaarde, mida olen jahiga sõitnud palju – see oli selline väike emotsionaalne tagasikäik. See on hetk, mis emotsiooni annab, ei ole selline otseselt töö. Laeval oli inimesi, kes pole oma igapäevatöös meremehed, küll aga on nad üle Eesti silma paistnud erinevatel aladel. Toredad isiksused. Igaüks leidis selles retkes midagi, mis emotsiooni pakkus. Minu jaoks oli seal emotsiooni rohkem kui harjumuspärastes meresõitudes.