Koolimajad on kinni ja õppurid omandavad teadmisi kodus. Valitsus on tungivalt soovitanud ka lasteaeda ja lastehoidu mudilasi mitte viia – kui just hädavajadust pole. Selge see, et mida vähem rahvast koos, seda väiksem on koroonaviiruse leviku oht.