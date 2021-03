“Hirm on meie endi sees,” arvas Raud. “Mida võivad teised meist arvata, on sedavõrd painav küsimus, et inimene jätab enda soovid ja unistused täitmata.”

Kuidas saavutada see, et teiste inimese kriitika endast mööda juhtida – sel teemal andis Raud mitu head retsepti. Mõned tsitaadid, mida Mihkel Raud loengus kasutas ja kuulajatele soovitas: “Selle üle, mida teised inimesed sinust mõtlevad, hakkad sa palju vähem muretsema, kui saad aru, kui harva nad seda teevad.” (David Foster Wallace)

“Enesekeskne mõtlemine võib viia paranoiani, mis väljendub veendumuses, et teised mõtlevad ja räägivad sinust isegi siis, kui nad tegelikult ei mõtle ega räägi.” (Nicholas Epley)

Raud soovitas mitte elada oma mõtete pantvangis.

Aastapikkune sõit kiirteel

Priit Parro tutvustas Infohundi platvormi ja kutsus kõiki liituma, et kaardistada üle Eesti, millised on ootused ja vajadused. Kõik noored, kes endale rakenduse teevad, saavad valida meelepärased huvid, näiteks loodus, muusika, kultuur, tervis jne. Rakendus võimaldab koguda statistikat nii noorel endal kui ka noorsootöötajal. Eesmärk on kaasata 13–26-aastased noored üle Eesti.

Paneeldiskussioonis arutlesid Kaupo Saar, Kadri Rõõm ja Kaire Mertsin huvihariduse andmise võimalikkuse üle kriisiajal. Arutelus kõlas tõdemus, et vahetu kontakti puudumine viis esimese koroonalaine ajal märkimisväärse hulga lapsi huviharidusest ära. Kuna huvihariduses on rohkem praktilist õpet, oli üleminek distantsõppele keeruline. Riigi abi toetuste näol oli ääretult oluline, näiteks said lapsed pillid koju.

Uue viiruselaine ajal saavad lapsed ekraani taga hakkama. Olgu või läbi ekraani, aga noored tahavad kokku saada. Paraku väsitavad internetitunnid õpetajat rohkem.

Uus väljakutse on see, kuidas last ekraani taga aidata, kui on läbipõlemise oht. Huviõpetaja ju märkab sageli lapse silmadest, kui on mingi mure. Treeneri koormus suhtlemisel lastevanematega on veelgi tõusnud. Sageli tuleb suhelda ka nädalavahetustel. Kadri Rõõm ja Kaupo Saar kiitsid lastevanemate operatiivsust ja mõistvust, nemadki pidid muutustele kiiresti reageerima.

Kui selgub, et perel huvihariduseks raha napib, on erinevaid lahendusi. Õppemakse on vähendatud, kui tunde on saanud teha vähem. Vajadusel saab õppetasu maksmisel soodustusi teha. Rahaline abi on perede jaoks väga oluline, näiteks instrumentide soetamisel, et lastel oleks võimalik kodus õppida.

Konverentsi suurepärased moderaatorid Triino Lest ja Mikk Saarela võtsid päeva jooksul räägitu kokku. “Äärmiselt mõnusad lõunatuuled puhuvad,” leidis Triino. Ja küsimus “miks üldse?” on saanud kuhjaga vastuseid.

Ilma kultuurita ei saa. Teie, konverentsil osalenud, olete maa sool, teie õlul on praegu rohkem kui Tammsaare “Tõe ja õiguse” noorel Indrekul, kes oma isa Andrest kukil kandis.