Saarte Hääl kirjutas täna, et Saaremaa vallavalitsus tahab juba lähikuudel saavutada saarlastest 60 protsendi kaitsmise koroona eest, paludes kümne nädalaga valitsuselt iganädalast 500 doosi suurust vaktsiinikogust.

Saaremaal on 80+ vanustest vaktsineeritud 63 protsenti, Eestis tervikuna poole vähem

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on saarlased on olnud väga tublid vaktsineerijad. Vaadates 80+ vanuserühma, siis nii Saaremaa kui Hiiumaa on eesotsas.

Tanel Kiik: "Seda kindlasti ka seetõttu, et viisime logistilistel põhjustel sinna ja seal kasutati eeskätt eakamatel Moderna vaktsiini. Kuna selle puhul nii transpordi kui säilitamistingimused on mõnevõrra leebemad.

Tegelikult on Saaremaa ja Hiiumaa juba tavapärasest kiiremini vaktsineeritud. See on ka mõistlik mitte ainult logistika tõttu, vaid ka selles vaates, et tegemist on piirkonnaga, kus mistahes koldeid on keerulisem hallata kui mandri-Eestis.

Sinna suunata täiendavat personali või sealt patsiente ümber hospitaliseerida on keerulisem. Nagu me nägime kevadel, kui selleks oli Saaremaal vaja kaitseväe välihaigla abi. Eeskätt on aga fookus olnud riskirühmadel, et nende hulgas saavutada võimalikult kiiresti kõrge hõlmatus, mida täna on ka tehtud.

Kui vaadata üldiselt vaktsineerimise tempot, siis ma arvan, et Saaremaa ja Hiiumaa ongi kõige kõrgema hõlmatusega maakonda.

80+ rühmas üle Eesti on hõlmatus 37, Saaremaa 63,2 protsenti. Võib öelda, et juba praegu on seal päris hea olukord ja iga järgmine päev ja nädal seda protsenti tõstab."

Pigem edaspidi saadame vaktsiine vastavalt perearsti nimistus olevate patsientide riskirühma vanuselisele jaotusele. Ehk rohkem saavad need perearstinimistud, kus on rohkem eakaid inimesi.