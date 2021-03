JUHTKIRI ⟩ Uus algus olgu raske?

Selge see, et linna kahe suurima kooli jaoks on nii paljudest õpetajatest ilmajäämine paras hoop. Samas – kui pedagoogidele ei ole samas mahus ja/või samaväärset tööd enam pakkuda, ei tohiks neid ka töökohavahetusel takistada või nende lahkumist mõruks muuta. Või siis neid tulevase töökoormuse koha pealt teadmatusse jätta.

Senist töökohta jätta ja uuel kohal alustada ei pruugi niikuinii olla kerge samm. Kas on tõesti tarvis, et sellega kaasneks mure, meelekibedus ja veendumus, et senine tööandja on käitunud ülekohtuselt? Isegi kui juriidiliselt on kõik justkui korras.